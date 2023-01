Ces recherches sur la chauve-souris roussette nous éclairent sur l’émergence des pandémies

On sait que les chauves-souris sont porteuses de virus, mais l'étude a pu montrer que c'est bien l'impact de l'être humain sur l'écosystème qui modifie leur comportement, jouant ainsi un rôle sur les pandémies.

Ces animaux se nourrissent de fruits et de nectar. Avec la déforestation, les grandes colonies se divisent en petites colonies, qui vont se rapprocher des zones agricoles. Elles sont alors en contact direct avec les chevaux. Leur urine et leurs excréments vont contaminer les fruits que les chevaux vont ensuite consommer, infectant ensuite les êtres humains.

L'étude montre aussi l'impact de la météo. Le phénomène El Niño réchauffe excessivement les forêts, provoquant la raréfaction du nectar indispensable aux chauves-souris. Elles quittent alors les forêts et vont vers les zones agricoles et vers les villes. On en trouve aujourd'hui 5 fois plus que la normale en milieu urbain.