Ces races de chiens sont particulièrement vulnérables aux canicules.

Déjà sujets aux problèmes respiratoires, les chiens brachycéphales, comme les bouledogues et les carlins, sont particulièrement vulnérables face aux épisodes de canicule. Un problème particulièrement préoccupant face à l'amplification des fortes chaleurs et au boom d'adoption de ce genre de chiens.

L’été s’annonce chaud en Belgique, ainsi que dans une partie de l’Europe de l’Ouest. Mais si nous avons tendance à multiplier les conseils et à miser sur les gestes de prévention visant à préserver notre santé et notre bien-être, gare à ne pas oublier nos fidèles boules de poils. Car les animaux domestiques souffrent eux aussi de ces épisodes de chaleur, amplifiés par le dérèglement climatique.

Une nouvelle enquête dévoilée par l’entreprise Invoxia, spécialisée dans la conception d’un collier de santé connectée pour chien rappelle par exemple que les brachycéphales (race de chien à laquelle appartiennent les bouledogues et les carlins) sont particulièrement vulnérables. Connus pour leur faible tolérance à la chaleur et leurs problèmes respiratoires (leur nez est plus court et leur capacité de refroidissement moins efficace), ces canidés sont donc particulièrement vulnérables aux canicules.