On ne saurait évidemment pas commencer par une autre sirène que la plus célèbre d’entre elles : La Petite Sirène sortie des studios Disney. Enfin, rendons à César ce qui lui appartient : c’est bien à Andersen, célèbre écrivain de contes pour enfants, que l’on doit le conte dont s’était inspiré Disney en 1989, et dont les studios s’inspirent à nouveau dans la transposition en live action qui vient de sortir.

Le conte originel date, lui, de 1837 et s’est durablement inscrit dans la pop culture. Précisons tout de même qu’entre la petite sirène d’Andersen et le personnage d’Ariel inventé par Disney, il y a un monde de différences. Eh oui, dans la version d’Andersen, la petite sirène meurt et voit sa langue coupée en deux (rien que ça), un destin tragique bien différent de celui que nous laisse voir Disney.