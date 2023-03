Ces quatre musiciens proposent une interprétation envoûtante de "Billie Jean" de Michael Jackson sur une seule guitare

Un arrangement à huit mains très impressionnant du tube de Michael Jackson sorti en 1983.

Luis Robisco, Xavier Coll et Alí Arango sont des guitaristes de renommée internationale qui tournent ensemble sous le nom de Barcelona Guitar Trio.

Le trio reprend sur scène la musique de compositeurs acclamés - tels que Manuel de Falla, Federico García Lorca, Chick Corea et Paco de Lucía, pour des publics divers à travers l'Europe et au-delà.

Mais c'est leur interprétation de "Billie Jean" de Michael Jackson qui a récemment conquis le cœur du public dans le monde entier grâce au pouvoir des réseaux sociaux.

Luis Robisco, Xavier Coll et Alí Arango ont été rejoints par le percussionniste Paquito Escudero sur scène pour interpréter une reprise instrumentale amusante de l'une des chansons phares de Michael Jackson "Billie Jean" sur une seule guitare partagée entre eux tous. Robisco tenait la guitare et jouait la mélodie principale, Arango jouait les octaves, Quetglas jouait les notes de basse et Sevilla utilisait le corps de la guitare pour garder le rythme.

L'enregistrement, à découvrir ci-dessous, est tiré d'une performance que le trio a faite en hommage à Paco de Lucía, un virtuose espagnol de la guitare décédé en 2014.