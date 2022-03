Ces publications sur des soldats ukrainiens décédés en "héros" sur l’île des Serpents sont trompeuses

Enfin, lundi 28 février, les forces navales ukrainiennes ont publié un communiqué sur Facebook dans lequel elles ont finalement indiqué que les militaires présents sur l’île des Serpents seraient en fait en vie, mais détenus par l’armée russe. "Concernant les marines et les gardes-frontières faits prisonniers par les envahisseurs russes sur l’île des Serpents, nous sommes très heureux de savoir que nos frères sont vivants et que tout va bien pour eux", peut-on ainsi y lire.

Tous ces rebondissements illustrent "le brouillard d’informations dû à la guerre" et "le désir de propagande" des deux camps, analyse Arnaud Mercier, professeur en communication à l’Université Paris-II Panthéon-Assas, et auteur d’Armes de communication massive, qui analyse la communication politique pendant la guerre d’Irak.

"La rapidité avec laquelle le gouvernement ukrainien s’est saisi de l’histoire de ces soldats révèle surtout la fluidité de la situation, et la variation de ce qui est vrai à un moment T et peut ne plus l’être ensuite en zone de guerre", ajoute Stéphanie Lamy, spécialiste des opérations sémantiques et autrice d’Agora Toxica, dans lequel elle décrypte des mécanismes de désinformation politique visant à fragiliser les démocraties.

"Avec cette guerre, c’est la première fois que des civils ont à leur disposition des ressources étatiques dans l’effort de guerre informationnel, y compris la connectivité assurée par l’Etat et la coordination des campagnes sur les médias sociaux", ce qui peut faire émerger des récits de courage et d’héroïsme, ajoute-t-elle.