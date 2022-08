Ces prochains jours, vous aurez des étoiles plein les yeux en Wallonie

Pour pouvoir observer le phénomène en toute tranquillité, plusieurs conditions sont nécessaires : il faut tout d’abord croiser les doigts pour que le ciel soit le plus dégagé possible, ensuite il faut bien entendu attendre l’obscurité complète et enfin, il est recommandé de s’éloigner de toute pollution lumineuse. A vous donc les lieux reculés en dehors des villes !

Surtout n’hésitez pas à emporter un pull pour vous réchauffer la nuit. Un transat pliable et une paire de jumelles pourraient également être emportés pour votre plus grand confort. A partir de ce moment-là, vous devriez être paré pour passer une magnifique nuit ! Et tant qu’on y est, pourquoi pas passer la nuit à la belle étoile ?

Pour l’occasion plusieurs événements sont également organisés si vous souhaitez faire une observation accompagnée et commentée par des passionnés.