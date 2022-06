Ces poubelles suédoises qui parlent auraient pu être une bonne idée si elles n'étaient pas sexistes !

Selon des informations recueillies par la chaîne américaine CNN, le projet ne fait (du moins pour le moment) pas mention de poubelles parlantes dotées d'une voix d'homme. Doit-on comprendre par là que seule une voix féminine est efficace pour convaincre les citadins de garder leur ville propre ?

Malheureusement, utiliser les attributs féminins pour les transformer en "objets de désir" dans le seul but d'attirer les regards ou de générer des ventes reste monnaie courante. Tapez "pub sexiste" dans Google et vous constaterez que les réclames misogynes ne sont hélas pas l'apanage des années 50.

Un exemple parmi tant d'autres ? Le slogan "As-tu la chance de te taper une bonne Française ?" accompagné d'une paire de fesses et de jambes dénudées appartenant à une femme photographiée de dos en talons aiguilles. Derrière cette affiche, la marque française de compléments alimentaires Corgenic Corp. La publicité date de 2016...