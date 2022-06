Ces petites anecdotes que vous ignorez sur la VHS

Qui aurait pu prédire qu'un jour, une VHS se vendrait plus de 75.000 dollars? La bonne vieille cassette "VHS", apparue il y a près de 50 aux USA, cache une histoire plus riche qu’on ne le pense en rebondissements et anecdotes. Petit florilège !

Il faut remonter dans les années 1970 pour trouver les premiers "vestiges" de la VHS. En 1975, sort le tout premier magnétoscope, le Sony Betamax, qui s’adresse à tous les foyers américains. Son seul défaut est qu’il coûte un rein : 1.200 dollars US. Autant dire que pour l’époque, c’est une somme faramineuse que l’Américain lambda n’est pas forcément en mesure de se payer. Sony use cependant d’un argument de vente imparable : l’amateur de séries/films ne doit plus choisir s’il préfère regarder le film diffusé sur telle chaîne, ou celui diffusé par une chaîne concurrente. Il peut enregistrer celui qu’il ne regardera pas au moment de sa diffusion télévisée et le visionner plus tard.

Reste quand même que 1200 dollars US, c’est super cher. En 1977, une autre entreprise technologique, JVC, comprend que tout le monde ne peut pas se permettre l’investissement et lance la VHS qui va très vite détrôner la Betamax, grâce à son prix nettement plus avantageux. On pouvait en effet se procurer une VHS pour quelque 300 dollars.

Fun fact : si les initiales VHS correspondent aujourd’hui bien à Video Home System, ce n’est pas ce qui avait été imaginé à son lancement. VHS devait normalement faire référence aux termes "Vertical Helical Scan" mais ceux-ci ont vite été abandonnés parce que le public n’arrivait pas à les retenir (et au passage, ne comprenait rien à leur signification).