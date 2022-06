Ces personnes qui ont renoncé au smartphone et qui s’en portent bien

Leïla a 27 ans, elle est enseignante et elle aussi a possédé un smartphone mais très peu de temps : " Franchement je ne rêvais pas d’en avoir un mais on me l’a proposé avec mon abonnement de téléphonie et j’ai accepté. Et c’est vrai que c’est très ludique, sauf que je l’ai laissé dans un tablier qui allait à la machine à laver et qu’il n’a pas du tout apprécié. Je l’ai vu tourner à travers le hublot de la machine, il faisait des bulles et il n’a plus jamais fonctionné. Et tant mieux, ça me protège d’une certaine addiction car c’est dur de résister à l’appel de l’écran."

"Moi, j’ai trop besoin de présence aux autres, aux choses, à mon entourage. J’aime aussi le silence et la lenteur, je ne suis pas totalement déconnectée, j’ai un ordinateur dans mon appartement et même un vieil iPod dans mon sac pour me connecter si nécessaire, aller sur Facebook ou lire mes mails, mais je choisis le moment et l’endroit. Et je le fais de manière parcimonieuse, une seule fois par jour. C’est un grand sentiment de liberté et de légèreté ".