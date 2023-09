Ces pays qui donnent des droits juridiques aux animaux pour les sauver

Lorsqu’ils ne sont pas accordés à des animaux, mais à d’autres espèces vivantes comme les océans ou les forêts, les droits de la nature sont souvent le résultat d’une mobilisation collective et citoyenne en réaction à un projet industriel.

C’est par exemple le cas de la Montagne d’Or en Guyane (exploitation minière à ciel ouvert) ou du barrage hydroélectrique de Belo Monte au Brésil.

"L’idée consiste à rédiger et présenter des plaidoyers revendiquant la reconnaissance des droits à la nature pour faire face à ces grands projets. On va brandir ces droits de la nature comme un nouveau paradigme social et écologique, pour justement obtenir l’abandon de ces projets, tout en demandant la reconnaissance de droits propres et intrinsèques aux écosystèmes pour pouvoir replacer l’humain dans une cohérence vis-à-vis de son lieu de vie”, expliquait la juriste environnementale française Marine Calmet, co-fondatrice du programme éducatif Wild Legal, lors d’un entretien avec ETX en novembre 2022 à l’occasion de la COP27.