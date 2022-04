Ces orchidées géantes n'auraient probablement pas poussé dans cette partie du monde sans le réchauffement climatique.

Alors que nous nous habituons de plus en plus à des variations surprenantes de la météo (comme des vagues de chaleurs de plus en plus intenses ou des printemps précoces), la faune et la flore doivent elles aussi s'adapter à ces changements climatiques.

Une nouvelle preuve du réchauffement climatique a récemment été repérée au Royaume-Uni, dans le comté de l'Oxfordshire, situé au sud-est de l'Angleterre. Selon des informations du journal The Guardian, c'est l'Anglais Hamza Nobes, un infirmier stagiaire âgé de 29 ans passionné de botanique, qui serait à l'origine de cette découverte. Ce dernier effectuait une randonnée lorsqu'il a repéré une fleur d'environ 5 mètres de hauteur et l'a observée de près.

Il a conclu qu'il s'agissait probablement d'une orchidée géante, espèce que l'on trouve normalement en Europe méridionale.

Après l'avoir photographiée, Hamza Nobes a envoyé le cliché au professeur Ian Denholm, de l'université de Hertfordshire, spécialisé dans l'étude des orchidées. Ce dernier s'est rendu sur le site en question pour observer cette découverte et a confirmé qu'il s'agissait bien d'une orchidée géante (Himantoglossum robertianum). "C'est une orchidée très majestueuse. Elle possède une hampe florale assez longue et dense", explique le professeur au Guardian.