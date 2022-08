Ces oiseaux changent de couleur à cause du réchauffement climatique.

Publiée dans la revue The American Naturalist, l'étude a été réalisée entre 2005 et 2019 dans le sud de la France par des scientifiques de l'UPV/EHU-Université du Pays basque et du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE-CNRS) de Montpellier. Elle a porté sur deux populations de mésanges bleues : la première évoluait en périphérie de Montpellier, la seconde au nord-ouest de la Corse.

Ces oiseaux de la famille des passereaux se caractérisent par leur crête bleue et leur poitrine jaune. Mais au fil de leurs quinze années d'observation, les scientifiques ont constaté une diminution nette de la coloration chez les deux populations d'oiseaux étudiées.