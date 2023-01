Ces objets insolites que les clients oublient à l'hôtel.

Un chargeur resté branché près de la table de nuit, un vêtement glissé incognito entre deux draps… Mais la plupart d’entre nous seront sans doute très surpris de découvrir quel genre de choses certains clients sont capables d'oublier. La chaîne hôtelière britannique Travelodge a en effet récemment publié la liste des objets les plus surprenants oubliés en 2022 dans ses 580 établissements. Et on vous le dit d’emblée : le palmarès ne comporte pas que des objets.

Eh oui, certains clients iraient carrément jusqu’à oublier leurs animaux. C’est même arrivé à des gens célèbres : en l’occurrence la chanteuse Jennifer Lopez et l’acteur Ben Affleck, tous deux confus quand, partant chacun de leur côté, ils ont réalisé qu'ils avaient laissé leur duo d'épagneuls japonais à l'hôtel, chacun pensant que l'autre s'était chargé de prendre les chiens !

Mais d'autres clients battent le couple de stars en matière d'oubli : certains ont carrément oublié deux ânes (prénommés Daisy et Duke) à l'hôtel Travelodge Poole North (dans la ville côtière de Poole) alors qu'ils venaient d'en faire l'acquisition. De nouveaux propriétaires visiblement très distraits !