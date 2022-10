Ces nouvelles technologies qui viennent en aide aux malvoyants.

Chez Intel, des chercheurs ont mis au point un système assez complexe tenant dans un sac à dos et une banane. L'équipement renfermé est chargé d'analyser en temps réel l'environnement autour de la personne qui porte le sac et lui indique, via une assistance vocale, comment se déplacer et s'il y a des obstacles devant elle. L'idée est qu'une personne malvoyante, voire complètement aveugle, puisse un jour se déplacer seule dans la rue et ainsi considérablement gagner en autonomie.

Dans le même genre d'idée, des chercheurs de l'Université technique de Munich (TUM) ont mis au point un système sophistiqué composé d'une caméra 3D, portée comme des lunettes, et d'une manche qui indique à l'utilisateur la présence d'obstacles à proximité par vibrations.