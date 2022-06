Ces nouvelles plateformes de NFT s’imaginent en galerie d’art numérique

En matière de NFT, il y en a pour tous les goûts. Les "collectibles", ces jetons numériques fondés sur un modèle génératif comme les fameux (et très convoités) Bored Ape Yacht Club et les CryptoPunks ; et le "crypto-art", ces œuvres digitales authentifiées en tant qu’objets uniques grâce à la technologie blockchain.

Cette deuxième catégorie n’est pas la plus facile à trouver sur les plateformes de vente spécialisées comme OpenSea, Rarible ou encore Nifty Gateway. Les collectionneurs doivent s’armer de patience pour trouver une œuvre numérique d’un artiste réputé, parmi tous les NFT mis en vente. Un problème auquel espère remédier la start-up Verse.

Elle s’appuie sur des artistes, des curateurs et des spécialistes de l’art pour proposer aux collectionneurs de crypto-art des jetons non fongibles de qualité muséale. "Nous voulons offrir de la sécurité à nos utilisateurs. Toutes les œuvres répertoriées sur Verse sont réalisées par des artistes crédibles et établis", peut-on lire sur le site de Verse.

Une première exposition de crypto-art, intitulée "This is Tomorrow", sera organisée dès le 16 juin. Elle a été assemblée par 12 artistes et 12 curateurs dont Simon Denny, Tyler Hobbs, Noah Davis et Elena Soboleva, selon The Art Newspaper. Pour Jaime Gourlay, directeur général de Verse, cette initiative permet aux acheteurs potentiels de sauter le pas avec confiance.

Une grande partie du problème actuel est que des anonymes sans la moindre réputation à perdre peuvent s’en tirer en faisant n’importe quoi sur le marché des NFT.

"Ce que nous voulons faire, c’est créer une plateforme où ces curateurs peuvent avoir quelque chose qui ressemble presque à un magasin Amazon. Les collectionneurs peuvent y acheter [des NFT] directement auprès de personnes ayant une bonne réputation [dans le monde de l’art]", a-t-il expliqué à la publication spécialisée.