Ces nouveaux outils d'accessibilité aideront les personnes handicapées à utiliser leur smartphone

Avec Assistive Access, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles du développement vont pouvoir se connecter avec leurs proches, regarder des photos ou bien encore écouter de la musique à l'aide d'un menu ultra simplifié. Les expériences des applications Appareil photo, Photos, Musique, Appels et Messages de l'iPhone seront cependant réduites à leurs fonctions essentielles afin d'alléger la charge cognitive des utilisateurs. L'interface sera facilement personnalisable par des proches, selon le degré d'handicap de l'utilisateur.

De son côté, Live Speech permet de taper au clavier ce que l'on souhaite dire afin que ce soit prononcé à voix haute durant des appels téléphoniques, une visio FaceTime ou simplement face à quelqu'un. Des phrases types peuvent même être enregistrées au préalable. Cette fonctionnalité a été conçue pour aider les personnes muettes ou ayant perdu l'usage de la parole au fil du temps.