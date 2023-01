Ces musiciens belges proposent une reprise originale de System Of A Down

Une adaptation assez rafraîchissante par le duo belge Laura Crowe & Him.

On reste en Belgique ce lundi et on part à la rencontre de Laura Crowe & Him, un duo belge composé de la chanteuse Laura Crowe et du compositeur et multi-instrumentiste Eric Renwart.

Ces deux musiciens Bruxellois passionnés ont lancé leur carrière il y a environ 7 ans avec une reprise de "Aerials" de System Of A Down qui a cartonné sur Youtube. A ce jour, la vidéo a accumulé plus d’1 millions de vues. Après cette introduction, ils ont proposé depuis leurs propres compositions musicales dans un style naviguant entre Dark-Pop et Synth-Wave. Des compositions qui leur ont permis de participer à l’émission de Nagui "The Artist" durant laquelle ils ont eu la chance de chanter un titre avec les Black Eyed Peas en prime time.

Après avoir sorti Jungle Deluxe, un EP en français, Laura Crowe & Him boucle la boucle en revenant avec une nouvelle reprise très créative d'un titre de System Of A Down, "Lost in Hollywood".

Si vous avez envie d'en savoir plus sur leur univers, vous pouvez retrouver leurs autres vidéos sur leur chaîne YouTube et leur actualité sur leur page Facebook.