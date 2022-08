Ces mots finnois presque impossibles à prononcer qui représentent bien la culture du pays

Le mot "sisu" est une véritable source de fierté pour les Finlandais. Il signifie littéralement “les tripes”, même si ses origines précises restent mystérieuses. Cette philosophie est devenue un mythe fondateur de la Finlande durant la guerre d’Hiver en 1939, lorsque le pays a été envahi par l’Union soviétique. "Le sisu était la seule chose que les Finlandais possédaient en plus grande quantité que les Soviétiques. Et c’est la raison pour laquelle ils ont miraculeusement triomphé", comme l’explique Joanna Nylund dans "Le sisu, l’art finlandais du courage" (Ed. de l’Homme).

Ce concept englobe plusieurs traits de caractère positifs comme le stoïcisme, le courage, la ténacité et la résilience. Mais il est beaucoup plus nuancé qu’il n’y paraît, selon Emilia Lahti, doctorante à l'université Aalto et spécialiste du "sisu".

La chercheuse a interrogé 1200 Finlandais sur la signification de ce mot et a publié les résultats de cette enquête dans la revue International Journal of Wellbeing en 2019. Elle a constaté que les personnes interrogées l'associent à une mauvaise santé mentale, à une incapacité à faire preuve d’empathie vis-à-vis de la souffrance d’autrui et au fait de ne pas savoir renoncer à quelque chose. "Trop de sisu peut conduire à l'entêtement, à la déconnexion et à d'autres conséquences potentiellement néfastes", écrit-elle dans son étude. En d’autres termes, tout est une question de modération.