Ces Montois produisent des meubles à partir de déchets

Les confinements s’enchaînent, mais leur vie reprend progressivement la même direction. Pourtant, leur éco-anxiété est de plus en plus forte et le couple ressent le besoin de changer de vie. "On repoussait toujours l’échéance. On se disait que ce n’était pas le bon moment. Bref, on trouvait toujours une excuse." Jusqu’à la rupture totale. "Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. Il y avait des tensions dans l’équipe que je dirigeais au boulot. J’ai demandé à mon patron, droit dans les yeux, s’il me soutenait dans la situation. Il a baissé le regard. J’ai tout plaqué, du jour au lendemain pour lancer Atelier80."

Marine, elle, prend un peu plus de temps pour se lancer pleinement dans l’aventure, mais finit par le rejoindre. "Atelier80, pour nous, c’est comme une thérapie. Être dans l’action, agir à notre échelle, nous permet d’accepter un peu plus notre société. Aujourd’hui, on vit très simplement. On s’occupe de notre potager, nos poules. On travaille quatre à cinq jours par semaine maximum. On a divisé nos salaires par deux voire trois. Mais, on est tellement plus heureux"