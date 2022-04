Non contentes d'avoir redoré le blason du corset, les séries "La Chronique des Bridgerton" et "The Crown" ont également fait naître une passion pour les gants longs. Oui, on parle bien des gants du soir, également appelés gants d'opéra, portés par Audrey Hepburn ou Marilyn Monroe dans les années 1940 à 1960.

Très tendances à l'époque en association avec de longues robes de soirée, ils n'avaient jusqu'alors jamais refait surface. Et on peut le comprendre. Le look jean/T-shirt agrémenté de gants d'opéra n'est sans doute pas des plus adaptés. Et pourtant, le moteur de recherche mondial Stylight a observé une hausse de 153% des clics pour les gants d'opéra au début de l'année tandis que le hashtag #operagloves cumule déjà plus de 500.000 vues sur TikTok, réseau social privilégié par les plus jeunes. Incroyable mais vrai !