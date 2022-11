Ces meufs badass à ne surtout pas rater au Fifty Lab

Lazuli

Le voyage semble faire partie intégrante du projet musical de Lazuli, étoile montante de la scène rap lyonnaise : née au Chili, elle emménage à Lyon en 2017 et commence à rapper quelques années plus tard. C'est lors d’un voyage au Brésil, où elle tourne les clips de "Zero", "No me tocas", "Papi Chulo" et "Molo", que la jeune artiste décide se consacrer pleinement à son art – un mélange percutant de musique club, latine, pop et rap en français et en espagnol. Une chose est sûre, Lazuli est déterminée, et chante son indépendance avec poigne. Venez découvrir sa nonchalance addictive jeudi soir à la Brasserie Surréaliste !