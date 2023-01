Entreprises, collectivités, hôpitaux… Personne n'est épargné par les cybercriminels qui s'attaquent aux systèmes informatiques. Mais les hackers n’ont pas nécessairement vocation à être dans l’illégalité. Ils pourraient se mettre au service d’administrations publiques et d'entreprises pour les aider à se prémunir des cyberattaques. Et pour cause, la cybercriminalité coûterait 8,6 millions d'euros aux sociétés françaises de grandes tailles, selon une étude internationale d'Accenture Security et du Ponemon Institute datant de 2019.

Les dirigeants d’entreprise ont tout intérêt à s’entourer de spécialistes en informatique capables de protéger leurs données critiques et de trouver les failles dans leur système de sécurité. Qui de mieux qu’un hacker pour ça ?