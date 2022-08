Ces maladies oubliées qui se rappellent à nous : huit cas de diphtérie en Suisse et quatre à la Réunion

L’OMS a constaté récemment un recul de la couverture vaccinale contre la diphtérie : le pourcentage d’enfants dans le monde qui ont reçu 3 doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC3) a chuté de 5 points de pourcentage entre 2019 et 2021 pour atteindre 91%. Dans la Région européenne de l’OMS, la moyenne de 94% de couverture représente une baisse de 1 point de pourcentage par rapport à 2019. Mais les données montrent des disparitions importantes entre pays : onze des 53 pays de la Région européenne ont pu vacciner davantage d’enfants, mais 16 ont vu leur niveau de couverture baisser en 2021, certains même de 5% ou plus par rapport aux niveaux de 2019.

En Belgique, seuls de rares cas sporadiques ont été rapportés ces dernières années, tout comme dans les pays avoisinants. D’après Sciensano, dix cas ont été signalés entre 2012 et 2016.

Historiquement, la diphtérie a été une maladie infantile particulièrement redoutée. Grâce à la vaccination, l’incidence de cette maladie a très fort diminué : entre 1950 et 1959, on recensait 7412 cas dont 370 décès, contre moins de 14 cas entre 1980 et 2012. Elle est réapparue dans la Région européenne de l’Organisation mondiale de la Santé dans les années nonante dans les Etats nouvellement indépendants de l’ancienne Union soviétique mais est aujourd’hui considérée comme rare grâce à la vaccination de masse.

"C’est clairement un grand challenge dans les années à venir", avertit le Dr Dauby, "avec la possible résurgence de maladies qu’on avait oubliées : la diphtérie en fait partie, mais également la polio. On a détecté des cas de polio à New-York, ce qui est assez étonnant. Il faut donc absolument insister sur la bonne couverture vaccinale, en tout cas de base chez les enfants."