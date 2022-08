Ces maladies oubliées qui se rappellent à nous (2) : la polio de retour dans les eaux usées de Londres et chez un patient américain

De l’autre côté de l’Atlantique, tout d’abord, dans le comté de Rockland, un Américain a été paralysé le mois dernier en raison d’une forme de poliomyélite "dérivée du vaccin". Il s’agissait du premier cas américain depuis près d’une décennie. D’après les responsables, la personne n’était pas vaccinée mais aurait pu être exposée à une personne qui a reçu un vaccin contenant du virus vivant affaibli (et non inactivé).

Aux Etats-Unis, on utilise, comme en Belgique depuis 2001, un vaccin polio inactivé (IPV) qui ne peut infecter personne et ne peut se propager. Mais certains pays où le virus est encore en circulation administrent par voie orale un vaccin qui utilise le virus sous une forme vivante affaiblie, pour lutter contre l’épidémie. De petites traces de virus vivant peuvent encore être éliminées dans les celles de la personne vaccinée, et dans de rares cas, par manque d’hygiène, le virus atténué peut être transmis à d’autres.

"Le vaccin vivant oral peut conduire à des contaminations dans les eaux usées (par les selles contaminées par le virus vaccinal atténué)", confirme le professeur suisse Antoine Flahault, épidémiologiste et Directeur de l’Institut de Santé mondiale de l’Université de Genève. "Le problème est que si le virus vaccinal est atténué et inoffensif, il peut parfois muter dans l’environnement où il trouve à se répliquer et redevenir alors pathogène, raison pour laquelle il n’est plus utilisé en Europe car le virus ne circulait plus et qu’il n’était pas nécessaire de prendre le risque de contaminations de la population par des virus d’origine vaccinale. La vaccination par le vaccin oral permet cependant d’immuniser les individus depuis leur intestin et confère une meilleure immunité que le vaccin injectable et donc est toujours recommandée (en plus du vaccin injectable) dans les pays où le virus continue d’être identifié (essentiellement Moyen Orient et Afrique)."

Un seul patient confirmé, donc, mais une responsable de la santé de l’Etat de New York a déclaré à la BBC qu’il pourrait y avoir davantage de cas non diagnostiqués. "Il n’y a pas qu’un seul cas de poliomyélite si vous voyez un cas paralytique", a déclaré la Dr Patricia Ruppert, commissaire à la santé du comté de Rockland, à la BBC. "L’incidence de la poliomyélite paralytique est inférieure à 1%. La plupart des cas sont asymptomatiques ou légèrement symptomatiques, et ces symptômes sont souvent manqués."