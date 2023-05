Ces "mains de bébés" préhistoriques sont-elles vraiment humaines ?

C’est en mesurant les mains de nouveau-nés dans un hôpital français qu’Emmanuelle Honoré et ses collègues médecins ont pu déterminer qu’il n’était en effet pas possible que les motifs aient été pochés à partir de doigts de bébés, même préhistoriques. Impossible également que les peintures aient été réalisées avec des mains de singes, puisque les mesures ne correspondent pas non plus aux mimines de nos lointains cousins. Mais quelle créature a bien pu prêter sa patte à l’exercice ?