Ces magasins qui ouvrent leurs portes aux vélos

N'importe quel cycliste vous le dira : stationner son vélo n'est pas une sinécure. Trouver la bonne place, à l'abri et en sûreté est une activité souvent chronophage, particulièrement dans les lieux où les parkings à vélo sont rares. C'est aussi une source d'anxiété, car il y a toujours un risque dès lors qu'on laisse son deux-roues sur la voie publique : même les cadenas les plus solides ne protègent pas à 100% du vol.



Pour faciliter la vie des cyclistes, qui sont de plus en plus nombreux, de multiples établissements s'efforcent désormais d'offrir une vraie place aux vélos dans leur structure. C'est le cas notamment des Petits Producteurs, qui ont développé un label “Magasin vélo admis”. Spécialisée dans l'alimentation locale et bio, cette coopérative qui regroupe quatre magasins à Liège et à Visé a décidé de s'adapter à sa clientèle. Les cyclistes peuvent désormais stationner leur vélo dans le magasin pendant leurs courses, dans un espace prévu à cet effet. “Pas besoin donc de trouver une place de parking en ville” explique François Olivier, chargé de communication chez Les Petits Producteurs à RTC-Télé Liège. Ce dernier enjoint d'ailleurs d'autres magasins à faire de même.