Ces lieux touristiques sont des incontournables, et pourtant ils déçoivent...

Quand on agglomère toutes ces conditions, le mythique Hollywood Walk of Fame, qui agglutine les étoiles des plus grandes stars de cinéma et de la musique sur un large trottoir de Los Angeles, serait l'endroit touristique qui désenchanterait le plus les visiteurs. Les commanditaires de cette étude rappellent d'ailleurs que ce n'est pas une surprise si cet incontournable d'un voyage sur la côte ouest américaine arrive en première place des lieux touristiques les plus décevants.

Le Walk of Fame avait reçu la même position dans un classement du même genre sorti en 2019. Aux Etats-Unis, ce n'est d'ailleurs pas la seule étape décevante : il y a aussi le parc d'attractions de Disney, Magic Kingdom, en Floride, ainsi que la jetée 39 de San Francisco, où l'on se presse pour observer les lions de mer se prélasser au soleil et apercevoir au loin la prison d'Alcatraz.

Des bâtiments aussi iconiques que le Taj Mahal, la Cité interdite de ou le château de Versailles font partie du top 15.

Le Vieux Continent réserve d'autres surprises comme la Tate Modern de Londres, le parc d'attractions PortAventura en Espagne ou encore le château de Neuschwanstein en Allemagne. Ailleurs dans le monde, le Grand Bazar d'Istanbul en Turquie ou le détroit Victoria Harbour à Hong Kong figurent également dans le classement.