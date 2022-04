Ces journées qui font date au Cinéma

D’autres sagas possèdent également leur journée internationale comme "Star Wars". Celle-ci est fixée le 4 mai. Là aussi, tout part d’un jeu de mots en anglais. La punchline clé de l’histoire imaginée par George Lucas est "Que la force soit avec toi !" ou en VO "May the force be with you !" Les fans ont entendu dans cette réplique "May the force" ou plutôt "May the fourth" soit "Le 4 mai". C.Q.F.D. !