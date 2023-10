Ces joueurs que Tedesco pourrait appeler après avoir obtenu la qualification pour l'Euro 2024

Estonie, République tchèque et Biélorussie, ce sont les trois pays que la Belgique avait affrontés lors du dernier rassemblement vécu par Zinho Vanheusden avec les Diables Rouges. Le joueur du Standard était à l’époque (septembre 2021) à la Genoa et n’avait pas reçu la moindre minute de jeu de la part de Roberto Martinez. Deux ans et une nouvelle grave blessure plus tard, le défenseur, qui n’a toujours que 24 ans, enchaîne les bons matches avec le Standard. Son profil de défenseur capable de bien relancer est un attrait pour la sélection de Domenico Tedesco toujours à la recherche de bons centraux : "Il était dans la présélection de 35, on le suit. On l’a vu l’année passée, lors de la venue de l’AZ Alkmaar à Anderlecht, le feeling avec lui est bon. Il a été out pendant une longue période, il lui faut du rythme. On verra la suite mais il a les qualités pour revenir et être important pour nous."

Décrocher la qualification la semaine prochaine pourrait aussi offrir une chance à Zinho Vanheusden de reporter la vareuse des Diables qu’il n’a portée qu’une seule fois jusqu’à présent, c’était le 8 octobre 2020 face à la Côte d’Ivoire.

Fred Waseige partage l’opinion du sélectionneur, Vanheusden doit continuer à enchaîner les matches avant d’espérer jouer en Diables : "Il faut accumuler les matches et remontrer qu’on a quelque chose en plus que les autres. Ce garçon peut devenir un défenseur des Diables Rouges, il a toutes les qualités qu’il faut. Vanheusden a un potentiel mais il faut reconquérir le temps, reconquérir son corps et quand ce sera le cas, il rentrera en ligne de compte. Il ne faut surtout pas lui fermer la porte."

À ces trois noms, on pourrait aussi ajouter celui d’Hugo Cuypers. L’attaquant de La Gantoise, blessé en ce moment, pourrait lui aussi recevoir sa chance prochainement. Domenico Tedesco avait annoncé qu’il était 4e dans sa liste des attaquants de pointe. Avec un Michy Batshuayi qui joue de moins en moins, le prochain rassemblement serait l’occasion idéale pour tester un nouvel homme à la pointe de l’attaque des Diables Rouges.