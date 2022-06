Ces joueurs polonais qui ont brillé en Belgique

En 6 saisons disputées sur le sol belge, toutes pour le compte du Sporting d'Anderlecht, Marcin Wasilewski est devenu une légende mauve et blanc. 194 matches disputés en pro League et 22 buts marqués pour ce défenseur rugueux connu pour sa combativité et son jusqu'au boutisme. Mais sa popularité, il la doit aussi et surtout à la blessure hyper spectaculaire dont il est victime lors d'un Standard-Anderlecht resté dans les annales, fin de l'été 2009. Une fracture ouverte du tibia occasionnée par un geste d'antijeu d'Axel Witsel, une photo qui fait le tour du monde, une rééducation qui force le respect et voilà le solide défenseur polonais devenir le chouchou du public Bruxellois. Wasil', se fait tatouer le blason du club sur le mollet et en devient une icône qui vend alors ses maillots comme des petits pains. En 2013, il ne rentre plus dans les plans du nouvel entraîneur Jon Van Den Brom et se relance de l'autre côté de la manche, à Leicester qui évolue alors en Championship (la D2 anglaise) et avec qui il vivra la folle aventure de la montée en Premier League et le titre historique de 2016.