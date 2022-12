Ces jeux vidéo qui ont rythmé l’année d’iXPé

Jeu de l’année, meilleur RPG, meilleure direction artistique et meilleure réalisation aux Game Awards 2022, Elden Ring est sans le moindre doute un des jeux les plus marquants de cette année 2022. Il saura vous perdre dans des heures de jeu sans fin, aidé par un univers particulièrement vaste pensé par Georges R.R. Martin l’auteur des livres à succès "Game of Thrones". Plusieurs fins, pleins d’histoires cachées, une vraie pépite !

De plus, il est plus accessible pour les nouveaux joueurs (en comparaison aux Souls, les autres jeux de From Software) sans pour autant en diminuer la difficulté et son exigence du côté de son gameplay. Pari réussi !