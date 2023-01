Ces jeunes mariés ont décidé de s'échanger des guitares plutôt que des alliances

Un corbillard, un gâteau noir et Ozzy Osbourne : est-ce le mariage le plus metal de tous les temps ?

Madi Danger et Jay Aspen, un couple venu de l'Idaho, a décidé d'avoir un mariage totalement à son image: décalé et très très heavy metal. Ils ont donc décidé d'opter pour quelque chose de "moins stressant et plus personnel" lorsqu'ils se sont mariés le 16 décembre de l'année dernière.

Pour y arriver, le couple passionné de métal et de goth s'est débarrassé de la tradition en organisant le mariage le plus metal de l'histoire, avec Ozzy Osbourne pour la marche nuptiale, un gâteau de mariage noir et… des guitares Gibson échangées à la place des alliances.

La cérémonie s'est terminée au son du titre "Lovesong" de The Cure, avant que le couple ne se rende à la réception dans un corbillard noir dont la plaque d'immatriculation indiquait 6FTUNDER.

"Nous n'allions pas avoir de gâteau mais ma grand-mère en a trouvé un noir avec des roses rouges", a déclaré Madi Danger au New York Post. "Je l'ai coupé avec un poignard parce que je ne voulais pas le couper avec un couteau."

Découvrez les images de ce qui ressemble à une excellente journée ci-dessous :