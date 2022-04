Ces incidents en direct qui ont donné un gros coup de frein à des carrières

Suite à la gifle de Will Smith et aux réactions, le "Bad Boy" continue à subir les conséquences de son acte. Tout d’abord, il démissionne de l’Académie des Oscars, ensuite, aujourd’hui ce sont Netflix et Sony qui annoncent la fin de leurs collaborations avec l’acteur. Toutefois, ce n’est pas la première fois qu’une célébrité voit sa carrière freinée à cause d’un scandale en direct.