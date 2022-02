Ces images de "camps de quarantaine au Canada" viennent en réalité de Chine : voici l’endroit exact où elles ont été tournées

"Voici ce que les Canadiens pensent des camps de la mort Covid. C’est à une heure de route d’Ottawa", affirme un post visionné près de 60.000 fois depuis le 31 janvier sur Tik Tok. "Les Canadiens ont détruit le 'camp de quarantaine' qui se trouve à environ une heure d’Ottawa" affirme un tweet qui a récolté plus de 2000 likes. Un message similaire a aussi été partagé sur le réseau social Gab. Des publications partagées dans un contexte tendu au Canada où des camionneurs manifestent contre l’obligation vaccinale.

Sur ces images, on aperçoit une route jonchée de déchets. Le macadam est barré par un passage pour piétons. Des préfabriqués sont alignés de part et d’autre de la voie. Cette vidéo n’a pas été tournée au Canada, mais en Chine où des infrastructures de quarantaine tels que celui-là existe bel et bien. En utilisant l’intelligence collective des réseaux sociaux et les ressources offertes par les outils de cartographie en ligne, nous avons retrouvé leur localisation exacte à Anyang (province du Henan, au sud de Pékin).