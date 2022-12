Ces héroïnes et héros du quotidien ont marqué l’année 2022

Le 14 mars 2022, une explosion due au gaz se produit dans une maison de la rue Saint-Ghislain, dans le quartier des Marolles, à Bruxelles. Un citoyen de 49 ans, Mohammed Chetouane, se trouve à proximité car il est en train de conduire ses enfants à l’école. Alerté par le bruit et les cris, il se précipite vers l’immeuble où s’est produite l’explosion. Il aperçoit une personne blessée au premier étage. Sans hésiter, il entre dans la maison et, après avoir aidé des gens à descendre l’escalier, il monte à l’étage, trouve la personne blessée et l’aide à sortir de son appartement dévasté afin de la mettre à l’abri. L’immeuble sera détruit par l’incendie. "C’est peut-être un acte héroïque, mais c’est plutôt un acte humain avant tout", raconte-t-il. Deux semaines plus tard, Mohammed Chetouane a été distingué par la Ville de Bruxelles pour son acte.