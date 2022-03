Ces habitudes alimentaires qui vous empêchent de dormir

Le corps a besoin d’énergie pour s’endormir et rêver mais il a aussi besoin de ne pas dépenser trop d’énergie pour digérer un estomac trop rempli.

Le risque, si vous avez trop mangé, c’est que les ballonnements vous empêchent de dormir en plus du fait que la température de votre corps sera trop élevée et empêchera donc l’endormissement. De plus, la graisse met plus de temps à être digérée, augmentant ainsi encore plus le temps d’inconfort avant de pouvoir dormir sereinement.

Le risque, si vous n’avez pas assez mangé, c’est de vous réveiller très régulièrement parce que votre cerveau n’arrive pas à rester dans un sommeil profond et réparateur car il n’a pas assez d’énergie.

Donc mangez suffisamment mais pas trop, ni trop gras !