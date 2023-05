Une transmission bien propre et graissée est nécessaire pour ne pas perdre en efficacité et nuire à l'autonomie générale de la machine. En effet, si la transmission se révèle raide, le moteur est davantage sollicité. C'est pourquoi il est conseillé de régulièrement vérifier l'état des différentes pièces qui la composent et de bien penser à les graisser si nécessaire.