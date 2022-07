Ces gens-là vivront 10 ans de plus que vous !

Les habitants de Loma Linda s’imposent depuis des générations les principes élémentaires d’une vie saine, et active. Pour me le prouver, Brian Bull, un jeune athlète de 82 ans, m’a donné rendez-vous sur un court de tennis ! " Vous êtes prêt pour une partie de tennis ? " Une heure durant, ce médecin qui exerce encore quotidiennement m’a trimbalé d’un coin l’autre du terrain ! Alors c’est vrai, je n’avais plus joué au tennis depuis longtemps… Mais je ne m’attendais pas à autant d’aces, de revers et de retours gagnants. Une fois la partie terminée, Brian me met en garde. "Rester actif est très important ! Nos corps ont été dessiné pour bouger et nos muscles se chargent du sucre dans le sang afin d’éviter l’insuline, le diabète, et les choses comme ça. Si vous restez actif, vous avez besoin de beaucoup moins d’insuline. On sait ça depuis longtemps."