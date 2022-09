Ces forêts mexicaines de mangroves capturent du CO2 depuis plus de 5000 ans.

Si l’on vous parle de puits carbone et de forêts, vous évoquerez probablement l’Amazonie, la Taïga ou encore la forêt tropicale du Congo. Et vous serez dans le vrai puisqu’il s’agit des plus vastes complexes forestiers au monde. Mais les forêts de mangroves situées au Mexique, beaucoup moins souvent sur le devant de la scène, jouent pourtant elles aussi un rôle prépondérant en termes de séquestration du carbone.

Les mangroves sont des complexes d’arbres et de plantes qui s’épanouissent au bord des littoraux, la plupart du temps dans les régions au climat tropical. Une équipe de recherches dirigée par des professeurs de l'UC Riverside et l'UC San Diego (Californie, États-Unis) a cherché à comprendre comment les mangroves marines situées au large de la côte de La Paz (Mexique) absorbent et libèrent des gaz naturels comme l'azote et le dioxyde de carbone.