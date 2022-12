Ces footballeurs amateurs qui encaissent les revers

Dans les provinciales francophones, au moins onze formations premières ne verront jamais une lignée d’arrivée cette saison. Dix autres courent toujours après leur premier point en championnat.

Avec l’année 2022 qui touche à sa fin et une moitié de saison 2022-2023 derrière nous, l’heure est aussi aux constats de périodes difficiles. Pour un certain nombre d’équipes premières amateures francophones, disputer un match de championnat le week-end est parfois devenu un chemin de croix. Pour l’une ou l’autre encore, l’important reste toujours de pratiquer une activité sportive ou même de participer à une… troisième mi-temps qui rassemble. Que dire d’autre lorsque le résultat comptable au moment de l’interruption liée aux fêtes ou à la période hivernale dans le Luxembourg montre un bulletin blanc ? Dans les cinq provinces francophones ACFF (Brabant-Bruxelles, Luxembourg, Namur, Liège et Hainaut), les équipes premières de Ottignies B (3D), Mont Saint André (3D), Jandrain (3D), Wez-Guignies (4A), Biévène B (4E), la Jeunesse Farciennes (4G), Aulnois B (4H), l’US Grâce Hollogne (3B) et la JS Merdorp (4A) ne verront jamais une ligne d’arrivée, un certain nombre n’ayant même pas entamé le championnat alors qu’elles étaient pourtant inscrites en bonne et due forme. Pour certaines, la question reste d’actualité : redémarreront-elles un jour ? A Merdorp, c’est a priori la fin d’une histoire. Dans l’entité d’Hannut, il est d’ores et déjà question en coulisses d’un nouveau grand club, dans le court terme via probablement une fusion avec Thisnes. Chez les Brabançons de l’AS Mont Saint André, à une petite dizaine de kilomètres de Jodoigne, tout se jouera dans les prochaines semaines. Du moins si l’on en croit Didier Minnoye, le correspond-qualifié : " Au départ, il était question de poursuivre le championnat avec l’équipe A, même si nous n’avions glané que trois petits points lors des quatre ou cinq premières journées. Et donc de faire forfait avec la Réserve car nous ne comptions plus assez de joueurs pour les deux équipes. Mais puisque le président évoluait en équipe réserve, le choix a été vite fait. Nous avions également en nos rangs le fils de l’ancien pro, Frédéric Pierre, venu de Meux. Mais après deux matches, nous ne l’avons plus jamais vu. Ce que nous ferons la saison prochaine ? Nous devons commencer par réunir 1800 euros pour le 31 décembre. Cela correspond à l’amende liée au forfait général. Sans cette démarche, nous risquons d’être radiés. Le club n’est pas riche. On va voir en interne la solution à privilégier. " Du côté des Hennuyers de Wez-Guignies, à quelques kilomètres de Tournai, la saison n’a pas démarré car, en dernière minute, l’entraîneur est parti entraîner Templeuve B. Des joueurs ont suivi le mouvement. Aujourd’hui, Sébastien De Wispelaere, le CQ assure qu’une équipe A repartira lors de l’été 2023. L’amende a été honorée et le club existe d’ailleurs toujours, à travers son équipe féminine et ses jeunes.