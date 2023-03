Ces films belges qui ont brillé aux Oscars

En 2012, “Alabama Monroe”, un drame familial sur fond de country passionne les spectateurs flamands et hollandais. Le film suit l’histoire d’amour entre Didier, un fan de musique country et d’Elise, une tatoueuse professionnelle incarnée par Veerle Baetens (actrice très connue au nord du pays notamment pour son rôle dans la série Code 37).

Fait notable, l’acteur, metteur en scène et musicien, Johan Heldenbergh qui interprète le rôle de Didier, est, par ailleurs, également l’un des auteurs de la pièce de théâtre dont s’inspire “Alabama Monroe”. Suite à son incroyable succès, le groupe “The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band” composé des deux acteurs principaux du film et de 5 autres membres, voit le jour et se produit en concert à guichets fermés en Belgique et à l’étranger jusqu’en 2015. Le réalisateur Felix Van Groeningen jouit, aujourd’hui, d’une carrière internationale. Il a notamment réalisé le film “My Beautiful Boy”, en 2018, avec Timothée Chalamet et Steve Carell. Une chose est sûre, nos Belges ont du talent !