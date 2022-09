Ces feux de circulation contrôlés par une intelligence artificielle pourraient sauver des vies

Dans un premier temps, l’idée est qu’une intelligence artificielle puisse à la fois calculer et recommander le trajet le plus rapide, mais également intervenir directement sur le trafic en jouant sur les feux de circulation, afin de donner la priorité aux pompiers.

Pour ce faire, une multitude de données sur le trafic doit être analysée, en temps réel, afin de pouvoir aider les secours à atteindre leur but le plus rapidement possible, le tout en jouant sur la gestion des feux de signalisation présents sur leur parcours. Le risque est cependant de créer des embouteillages, ce que les algorithmes ne manqueront évidemment pas d’éviter, si possible.