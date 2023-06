Ces femmes touchées par le cancer du sein vont traverser la Belgique à vélo

Après une première édition réussie en 2022, "La traversée de la Belgique" revient du 5 au 9 juillet prochains. Cet événement organisé par Think Pink, l’association de lutte contre le cancer du sein, est exclusivement réservé aux femmes et invite les participantes à pédaler, pendant 5 jours, du point (quasi) le plus haut au point le plus bas de Belgique.

"Les participantes parcourront entre 90 et 110 km par jour, à leur rythme," explique Tiffany Bulteau, porte-parole et Event Manager chez Think Pink. "Elles pédaleront de Spa à Bruges, en cinq jours, avec le vélo de leur choix. Pour nous, c’est symbolique de relier les deux côtés du pays". L’idée est de pouvoir montrer une solidarité commune aux quatre coins du pays. "La première édition était assez incroyable," nous dit Tiffany "L’ambiance était excellente et surtout très émouvante… Il y avait une magnifique cohésion entre francophones et néerlandophones. Il s’agit d’un challenge qui va bien au-delà du défi sportif. Cette première édition a laissé de magnifiques souvenirs tant pour les participantes et leurs proches, que pour l'équipe organisatrice… On a hâte de revivre le même genre d’émotions cette année."