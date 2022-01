Ces femmes qui partent en voyage en solo

Des photos de montagnes, de plages, de monuments en Ouzbékistan, au Sri Lanka ou encore dans les Alpes françaises… les témoignages de voyageuses francophones affluent sur le groupe “We are backpackeuses !”.

Ce groupe Facebook créé par deux Françaises en 2015 rassemble aujourd’hui pas moins de 140.000 membres de France, du Québec, de Belgique ou encore du Maroc. Les voyageuses francophones “en sac à dos” y trouvent un espace de parole pour échanger et se donner des conseils de voyage.

Mais ce qui marque particulièrement, c’est le nombre de femmes qui, dans ce groupe, expliquent “enfin sauter le pas” en décidant de partir en voyage en solo. Un voyage en solitaire souvent motivé par le désir de partir à l’aventure et de se sentir libre.

Membre du groupe, c’est à l’âge de 24 ans que Lola s’est lancée dans son premier voyage solo. “J’ai vécu un coup dur dans ma vie, j’étais au fond du trou et j’ai décidé de partir toute seule aux Philippines pendant deux mois. Ce voyage a été une révélation pour moi”, nous explique Lola. “Je me suis retrouvée face à moi-même et j’ai appris à être heureuse seule. Aussi, les rencontres se font beaucoup plus facilement avec les locaux et les autres voyageurs”, ajoute-t-elle.

Complètement convaincue, Lola est ensuite repartie quatre fois en voyage en solo aux quatre coins du monde. Elle explique : “Je me suffis à moi-même, je me sens forte et je suis fière de tout ce que j’ai appris et vécu”.

Les femmes sont depuis des millénaires des êtres d’intérieur. Nous avons une histoire de l’enfermement très ancienne, que ce soit au sein du foyer ou encore dans les couvents

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de partir à l’autre bout du monde pour avoir ce même sentiment. Florence, une Belge de 23 ans, nous explique avoir été chamboulée par son expérience en solo dans les montagnes autour d’Annecy, en France. “J’avais un besoin profond de me sentir libre”, confie-t-elle. “Au final, ça a été génial. Voyager en solo m’a amenée à me recentrer, à écouter mes ressentis à chaque instant. Selon moi, c’est une façon de voir autrement son rapport à la liberté, à l’imprévu, à l’inconnu et à la solitude”.