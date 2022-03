Ces femmes qui ont changé le visage du rock

Tina Turner

Après une carrière solo commencée dans la moitié des années 70, parallèlement au sein de ses activités au sein du duo Ike & Tina Turner, la grande époque de Tina Turner débute véritablement en 1984 avec l’inoubliable album Private Dancer. Enfin débarrassée de son ancien compagnon abusif, Tina s’impose dans les années 80 comme l’un des plus grands noms de la musique pop rock aux côtés de David Bowie, Rod Stewart et encore Phil Collins. Retirée du show-business depuis l’année 2000, l’artiste apparaît encore de temps à autre sur les plateaux de télévision et continue à publier récemment des livres. Son dernier en date, Happiness Becomes You, propose une approche autobiographique basée sur les thèmes de l’espoir, du bonheur et de la foi.