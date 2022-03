Ces femmes pionnières de la conquête spatiale que vous ne connaissez pas

Christina Koch sera restée 328 jours dans l’espace à bord de l’ISS, la Station spatiale internationale pour récolter des données pour les futures explorations de la Lune et de Mars. Le record du plus long séjour dans l’espace pour une femme.

Elle a également participé à une autre première féminine : une sortie dans l’espace uniquement féminine. C’était la première mission réalisée par deux femmes. "Quand on a reçu le feu vert, qu’on est sorties de la station, on s’est regardé dans les yeux et on savait que c’était un moment qu’on n’oublierait jamais", explique Christina.