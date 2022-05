Ces femmes brillantes qui ont révolutionné l’informatique et que personne ne connaît

Eté 1960 : la jeune Mary Allen Wilkes rêve de devenir avocate. Mais ce projet est vite tué dans l’œuf car tout son entourage la décourage, cette profession étant encore majoritairement réservée aux hommes. Elle se tourne alors vers le domaine informatique et trouve un emploi au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Grâce à ses connaissances en philosophie et sa vision particulière du code, elle se distingue des autres et excelle en programmation. Elle participe ainsi à la création de l’ordinateur LINC, le premier "mini-ordinateur personnel" au monde, qu’elle emporte ensuite à son domicile pour concevoir son programme d’exploitation, le LAP46.

On doit non seulement à Mary Allen Wilkes l’existence de l’ordinateur portable, mais on lui doit aussi… l’invention du télétravail !