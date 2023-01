Ces fans Italiens improvisent une chanson pour Bono de U2 et il leur signe leur guitare

En novembre dernier, Bono était en pleine tournée de promotion pour son livre Surrender : 40 Songs, One Story.

Le chanteur de U2 a en effet sorti sa première autobiographie, Surrender : 40 Songs, One Story, dans laquelle il dresse un portrait de sa vie en 40 chapitres, dont chacun tire son nom d'une chanson de U2. Un récit à la première personne qui, de son enfance à Dublin à la perte soudaine de sa mère à l'âge de 14 ans, raconte l'incroyable trajectoire qui a conduit U2 à devenir l'un des groupes de rock les plus importants au monde. Un livre qui évoque également plus de 20 ans. d'activisme contre le sida et la pauvreté.

Cette tournée promo a emmené Bono en Italie où il était l'invité exclusif de l'émission de la RAI Che Tempo Che Fa. Il s'y est livré dans une interview confession et a aussi proposé une performance artistique spéciale.

L'occasion était trop belle pour Federico Pirona et Roberto Longoni, deux fans italiens du groupe irlandais qui ont monté leur propre projet de Cover Band UDUE U2 Cover Duo. Les deux musiciens ont décidé d'attendre le chanteur à la sortie des studios de la télévision italienne. Quand celui-ci est enfin apparu, ils ont improvisé devant lui une reprise du tube de U2 : "I Still Haven't Found What I'm Looking For". Une initiative qui a visiblement plu au chanteur puisque celui-ci est alors venu vers les deux jeunes hommes pour les féliciter et signer leur guitare.

