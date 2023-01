"Ces établissements de nuit font partie du patrimoine culturel" : le conseil bruxellois de la nuit se mobilise pour sauver le Fuse

A Bruxelles, la fermeture du Fuse continue d’ébranler le monde de la nuit. Une pétition a déjà recueilli plus de 60.000 signatures.

La célèbre discothèque, temple de la techno, a fermé sur décision des autorités il y a quelques jours, suite à un conflit de voisinage. Aujourd’hui le conseil bruxellois de la nuit se mobilise.

Cet organe qui réunit tous les acteurs du monde de la nuit plaide pour une véritable politique de la vie nocturne à l’avenir. Un plaidoyer aussi pour une réouverture du Fuse, au moins provisoire et surtout rapide. "Il faut que tous les partis puissent faire preuve de pragmatisme, pour trouver une solution pérenne, pour tous", souhaite Alya Dirix, la coordinatrice du conseil bruxellois de la nuit. "Il n’y a pas eu de préavis. Les conséquences financières sont énormes pour l’établissement, ils ont booké des artistes, etc."