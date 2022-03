Les femelles vivent plus longtemps que les mâles et sont responsables de leurs enfants mais aussi de leurs petits-enfants (des bonnes grands-mères). Mamie orque est très bonne chasseuse et son sens de la chasse s’aiguise au fur et à mesure de sa vie. Elle est donc un véritable atout pour les générations suivantes qui la suivent et "l’écoutent".